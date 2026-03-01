獅子座・女性の運勢

パートナーや親友、もしくは仕事上の相棒など、大事な相手と意見の衝突が起こりやすい流れはそろそろ終わろうとしています。が、今週はもうひと勝負ありえるときなので、少し用心が必要です。テーマは社会面に関することですが、相手は獅子座の仕事観に対し、どうしても納得のいかない面があるのでしょう。ただここまでで、獅子座もかなり考えてきてもいるはず。そこでつかんだヒントを今後に積極的に生かしましょう。同時にいまは心身をゆっくり休ませるのに向いたときです。緊張の強い時期が続いているので、一度とことんリラックスし、自分を大切にしてあげる時間を持つといいですね。

獅子座・男性の運勢

心身を一度深く解放し、思いきりチャージできるタイミングが来ています。ここまでの獅子座は大事な相手との意見や価値観の衝突が続き、それによってかなり揺さぶりをかけられていました。主にそれは社会面に関する内容ですが、きっと獅子座のなかにじわじわしみていって、新しい考え方を生み出す土台になっていきつつあるはずです。今週はその揺さぶりのラストスパートもあるので、少々ストレスはかかるでしょう。が、「この経験から自分は何に気づいたのか」を意識しつつ、まずは自分を緩めてください。ゆっくりしながら、考えてみてね。