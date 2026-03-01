乙女座・女性の運勢

社会面を通じて自分の考え方や過去の価値観を変える挑戦に次々取り組む時期もそろそろ終盤に。ただ今週ももうひと波乱あるようで、ストレスは抱えることになりそうです。が、いままでの経緯を通じて乙女座はおおいにヒントもつかんだはず。同時にいまはパートナーや親友など、大事な相手を中心に、親しい人との対話が活発になる楽しいタイミングなので、そういう相手と深く話しながら心を整理し、心身をリラックスさせていきましょう。いろいろ感じ取っている内容も、一度言葉にしてみるとより深く理解できるのではないでしょうか。

乙女座・男性の運勢

パートナーや親友などを含めた親しい人たちとおおいに交流し、心身をやわらげられる好調な時期が来ています。ここまでの乙女座はおおいに挑戦的な日々を過ごし、特に社会面においては「とても興味深い内容ではあるものの、どこかで抵抗感を覚え、受け入れるのがしんどいこと」にも向き合ってきたでしょう。今週はその最後の波もやってきますが、多くのヒントをつかめる刺激であると同時に、ストレスの源、な面もあるはずです。幸い、親しい人たちは緊張感の強い乙女座にやさしく、自分のなかにあるさまざまな思いに気づかせてもくれるでしょう。素直な思いを、たくさん共有しましょう。