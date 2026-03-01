天秤座・女性の運勢

新たな自分自身、そして目標を確立するためおおいに自分を鼓舞し、挑戦モードで頑張ってきた天秤座の日々もいったん最終段階に。そのラストにふさわしく、今週はもう一段ハードな展開がありそうです。主に自分で選んで向き合う種類のものですが、「ここを向き合っておかないと、自分は本当の意味で先に進めない気がする」と思うのかも。ただ結構ストレスがかかるのはたしかなので、今後は安らぎモードへと切り替えるのがベストです。幸い現在は社会運が好調で、仕事の状況や人間関係は天秤座に対し優しそう。安心してさまざまな経験を楽しめそうです。十分に体をケアして、次の波に備えるのもいいですね。

天秤座・男性の運勢

おおいなる天秤座の挑戦モード、ようやくいったん終了の時期が来ています。ただ今週はその最後にふさわしく、自分のなかの大きな障壁に正面からぶつかるような展開がありそう。自分の望む方向に向かうには、それは必要なことなのでしょう。ただストレスフルではあるので、その後は十分に自分をケアしてください。また、いまは社会運好調な時期で、楽しくリラックスできる展開や人間関係におおいに癒やされるようです。そこでくつろがせてもらうのもいいかな。体をしっかり大事にすると、プラスの効果が大きいですよ。