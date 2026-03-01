蠍座・女性の運勢

「自分が本当にくつろげ、居場所と思える環境」を求め、挑戦を続けてきた蠍座。今週はその最後…が、もうひと勝負あるかもしれません。これはここ最近の流れのなかでわかっていると思いますが、おそらく蠍座とそのパートナー（もしくは同等に大事な人）は、日常に対する感覚にずれがあるのでしょう。今回も何らかの展開のなかでそれを実感することになりそうなものの、相手も蠍座が感じている問題意識をそろそろ理解しつつあるはず。だからもうちょい、待ってあげて。ただストレスはかかるので、今後は自分を安らがせると同時に、改めて自分のやりたいことに目を向けていってください。

蠍座・男性の運勢

家族関係や家の状況に関して、パートナーや同等に大事な誰かとぶつかる可能性のあるときです。たぶんこの工程は過去何度か経験してきて、「お互い、いま見ているものが違うのだな」というのは実感できているはず。ストレスのかかる展開ですが、相手のなかでも何かが響き、今後は何かが変化していくでしょう。今後の可能性に注目することにして、ここからは少しリラックスしていってください。幸いいまの蠍座は自分の原点に返りやすいタイミングでもあります。シンプルに自分は今後に何を望むのか、考えてみましょう。楽しいと思うものを追いかけてOKですよ。