◇米女子ゴルフツアー HSBC女子世界選手権最終日（2026年3月1日 シンガポール セントーサGC＝6793ヤード、パー72）

最終ラウンドが行われ、岩井明愛（23＝Honda）と竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が通算7アンダーで日本勢最高の8位に入った。

20位から出た岩井明は6バーディー、2ボギーの68をマークし、12位から出た竹田は6バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの71で回った。

16位で出た山下美夢有（24＝花王）は70で回り、6アンダーで10位に入った。

8位から出た古江彩佳（25＝富士通）は75と崩れて、67をマークした岩井千怜（23＝Honda）、70で回った西郷真央（24＝島津製作所）と並び4アンダーの21位に終わった。

勝みなみ（27＝明治安田）は71で回り2アンダーの31位。馬場咲希（20＝サントリー）は74で回り1アンダーの34位。吉田優利（25＝エプソン）は74で回り1オーバーの47位。笹生優花（24＝アース製薬）は73で回り8オーバーの67位だった。

首位タイから出たハナ・グリーン（29＝オーストラリア）が69で回り14アンダーで優勝した。