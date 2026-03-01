射手座・女性の運勢

自分自身の仕事観にビシバシ刺激を受ける時期が続いている最近。それもそろそろ終盤ですが、今週はもうひと刺激ありそう。とはいえここまでの経緯のなかで、射手座は「自分のなかで今後、深く考え改良していくべきはどこなのか」。かなり具体的につかんだのではないでしょうか。それは財産と考えていいですね。とはいえだいぶ疲労＆ストレスもためたはず。幸いいまはプライベートの充実期で、心身を安らげリラックスさせる行動にも向きます。家族との時間を増やし、そのなかで好きなことをやりましょう。

射手座・男性の運勢

最近の新たな展開や人との出会いを通じ、自分の価値観がおおいに揺さぶられてきた射手座です。特にそれは社会面に影響があり、前向きな挑戦心をかき立てられつつも、同時にストレスも背負ってきたでしょう。今週はそのラストでもうひと波乱ありそうなとき。ただ「おおいに教訓を得た」のは事実なので、今後はいろいろな形で役立てられそうです。とはいえ結構お疲れでもあるでしょう。ちょうどいまはプライベートが楽しく安らげる時期にも入ってきています。家族や親しい人と過ごす時間を増やし、1回とことんリラックスできたらベストかな。