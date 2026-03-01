山羊座・女性の運勢

自分のなかで価値観を更新しようとする積極的な挑戦シーズンも終盤に。ただ今週ももうひとバトルありそうで（主に山羊座の内面で）、成果は間違いなくあるもののストレスはかなり感じそうなタイミングです。ただ、ここしばらく得た手ごたえは、おおいに山羊座に教訓を残したでしょう。今後はそれを熟成させ、具体的に活用していくことになるのでは。同時にいまは対人関係も活発になっています。パートナーや親友など大事な相手と世界を広げていくには理想的なタイミングかも。リラックスを兼ねて、何か新しい楽しいことに取り組んでみましょう。

山羊座・男性の運勢

物ごとに対する考え方や自分の古い価値観を積極的に書き換えていこう。そんな意欲的な時期を過ごしてきた最近の山羊座。状況はそろそろまた切り替わっていきますが、最後に今週、もうひと波乱ありそうです。おおいに学べるものの、ストレスも感じるできごとかな。ただ今後は対人関係を含め、新しくて楽しい状況が入ってきやすい流れにあります。そこでまず、いままでの疲れを癒やしつつ、これまでに受け取った刺激を咀嚼し、自分のものにしていけるといいですね。特にパートナーとの新たな展開は興味深いものになりやすいでしょう。