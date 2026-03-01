水瓶座・女性の運勢

自分自身の日常や家族との関係など、日々の土台となる部分との衝突多めの日々も最終段階に。ここしばらくで確実に「自分は何を望み、どういう存在でありたいか」と深く自覚した水瓶座でしょう。正直いまの生活面には、このままでは窮屈であるか、何か価値観の合わない部分があるのかも。そのことを双方（※相手がいるなら）ともに自覚するために最近の衝突はありました。でも、じゃあどうしたらいいか…はもう少し熟慮する必要があるのかも。ここからは社会面が活発になり、慣れた状況のなかで自然に自分らしさを発揮できそうです。体をケアするのにもいいときなので、少し心身をリラックスさせながらいろいろ考えてみてはどうかな。

水瓶座・男性の運勢

好調な社会面にあと押しされ、次第に日常のリラックス感を取り戻しつつある今週です。ただこれまでの流れの続きで、まだ家族関係や生活面との軋轢は残っていそう。最近改めて自分自身を深く振り返り、本当に自分がやりたいことを意識した水瓶座からすると、いまの日常とはいろいろな面で価値観が合わないのかもしれません。自分自身の成長に合わせ、環境面でも改めるべき部分があることをお互いに（※家族などともめた場合）実感したことで、今後は道が開けていくはずです。が、その前にいったん抱えたストレスは解除し自分を安らげたほうがいいですね。心身のケアにもおすすめのタイミングですよ。