魚座・女性の運勢

自分自身のこれからに対し、自然な前向きさ、挑戦心が湧き上がる肯定的な時期です。またそのパワーのカギは、「いまの自分を一度肯定すること」にあるのかも。ここまでは周囲の考えややり方に対し疑問や価値観の差を感じやすく、改めて「自分という存在を深く振り返る」タイミングでもあったでしょう。まだ今週も少しその傾向があり、改めて「私は私の考え、やり方を大事にしていきたい」と思いそう。で、そういう経緯があったからこそ、すべては自分自身を肯定するところから始まるんだ、と思えるのかもしれません…。大正解ですよ！

魚座・男性の運勢

長く魚座は自分自身の価値観を掘り下げる時期を過ごしてきました。特に身近な誰かや状況に対しては違和感を覚えることが多く、それが刺激となって内省をうながしてきたのでは。今週はその最終の時期であると同時に、「ありのままの自分を一度認め、改めて求めるものを探求する」にモードが切り替わっていくときです。じっくり振り返ってきたからこそ、まずは自分を大事にしたい。そういう気持ちに自然に着地できるのでしょう。そうやって一度深くリラックスし、原点に戻りましょう。楽しいことをたくさん経験して、頑張ったぶんのチャージもお忘れなく。