¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡³Ø¤Ó¤òàµñÈÝá¤¹¤ëÉ×¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö°Î¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ä°¦¿Í¤Ç¤â¤¨¤¨¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£à³Ø¤Óá¤òµñÈÝ¤¹¤ëÉ×¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌµÇ½¤ÎÉð´ï²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤²È»ö¤ä°é»ù¤ò¡¢¤ï¤¶¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤ò¡Ø²¶¤Ï¶ì¼ê¤À¤«¤é¡Ù¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ø¼Â²È¤Î·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤ò°ìÀÚ¼êÅÁ¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºÊ¤¬É×¤Ë¡ÖÌµÇ½¤ÎÉð´ï²½¡×¤Ç¥¤¥é¤Ä¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¾Â¤Ï¡ÖÍýÍ³¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÄÄÉå¤ä¤Í¡£ËÜÅö¤ËÃË¤Ã¤Æ¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¤Âå¤À¤±¤ä¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²È¤Î¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Í¡×¤È¥µ¥Ö£Í£Ã¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤ËÌÜÀþ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ¤¬¡ÖÌ£Á¹½Á¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÌ£Á¹¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤À¤«¤é³Ø¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤è¡ª¡¡°ì²ó¡¢¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤¬Ì£Á¹£±¥¥íÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ó¤Î¤è¡£¡Ø¤¨¡¼¡ª¡¡Á´ÉôÆþ¤ì¤¿¤ó¡ª¡©¡¡¥¥ã¡¼¡ª¡Ù¸À¤¦¤Æ¡£¤É¤ó¤À¤±¥«¥é¤¤¤«¡ª¡×¤È¥²¥ó¥Ê¥ê¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÇö¤¤¤Î¤Ï¥Þ¥º¤¤¤·¤Í¡Ä¡×¤Èµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ËÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤Í¤ó¡£¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤ªÀâ¶µ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤À¤«¤é³°¿©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â¤è¤¦¿¨¤é¤ó¤ï¤±¤è¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤É¤¦¤¾¡Ù¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Í¤ó¡£¡ØÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È³°¿©¤Ç¤¤Ø¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡Ø¤¤¤¤¤ÎËÍ¤Ï¡Ù¡£ÀäÂÐ³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢£·£°Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Í¡£³Ø¤Öµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÁ´Éô»ä¤¬¤ä¤ë¡£¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡£°Î¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢°Î¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¡ª¡¡¾åÌÜÀþ¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾å¾Â¤ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤è¤ëÂî¾å·èºÑ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤¬¡¢É×¤Ï¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢¡Öº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë³Ø¤Ù¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤»¤Ê¥¢¥«¥ó¤ï¡£¤¦¤É¤ó£±ÇÕ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ø¤ó¤â¤ó¡¢º£¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥²¥¹¥È¤Î¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¤¬¡ÖÆÍÁ³¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡¡¤É¤³¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¤í¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤ì²¿¡©¡¡¡ØÃ¯¤«½÷¤Ë¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¼»ÅÊ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ó¤Í¤ó¡£ÃË¤È½÷¤Î¼»ÅÊ¤È¤«¡Ø²ù¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¤«¡¢¤È¤Ã¤¯¤Ë£´£°Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤¤¤ï¡ª¡¡Ã¯¤Ç¤â¤¨¤¨¤ï¡¢°¦¿Í¤Ç¤â¤¨¤¨¤ï¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£