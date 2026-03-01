LE SSERAFIM・カズハ、“大人のお姉さん感”漂う自然体ショット公開「センスの塊」「美しすぎる」

LE SSERAFIMのカズハが、洗練されたファッションセンスを披露した。

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかでカズハは、ベージュのトレンチコートにワイドデニムを合わせた抜け感のある大人カジュアルな装いを着こなしている。無造作に下ろしたミディアムヘアとナチュラルなメイクが、彼女本来の美しさを引き立てている。

投稿を見たファンからは、「美しすぎる」「センスの塊」「いいお姉さん感がスゴイ」「めっちゃオシャレ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、8月14日〜16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に出演予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。