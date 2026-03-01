巨人が１日、那覇での１軍キャンプを打ち上げた。石塚裕惺内野手（１９）は、１月末の合同自主トレから、初の１か月にわたる１軍キャンプを完走。「充実したキャンプになりました」と納得の表情で振り返った。

「１番下手くそなので、一番練習してちょっとでもレベルアップできるように」と意気込んで臨んだ今キャンプ。連日７時半過ぎに球場入りし、最後までバットを振る日がほとんどだった。「せっかくオーストラリア（ウィンターリーグ）で１２月末まで野球をやらせてもらって、自主トレでも勇人さんのところに行って、すごい量をできた。それを継続して落とさないために、できる範囲でやりたいなと思ってキャンプに入っていた。その点においてはけがもなかったんで良かった」とうなずいた。

この日はシートノックやフリー打撃で元気な姿でプレー。目標の開幕１軍に向け「結果はいい悪いあると思うんですけど、そこに一喜一憂せずにしっかり自分のやれることやって。ダメだったらまた練習すればいいと思っている。いつまでもチャンスがあるわけじゃないと思うんですけど、しっかり頑張りたい」と意気込んだ。