「阿仁笑内」はなんて読む？読めたらすごい秋田県の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「阿仁笑内」はなんて読む？
「阿仁笑内」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、秋田県に位置する地名です。
いったい、「阿仁笑内」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「あにおかしない」でした。
阿仁笑内は、秋田県北秋田市に位置しています。
北秋田市は、広大な森林資源と豊かな自然環境を誇り、天然のブナ林や大館能代空港など、自然と都市機能が調和したまちとして注目されています。
また、地域に根差した伝統文化や祭り、地元の人々の温かいもてなしも北秋田市の大きな魅力のひとつですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
