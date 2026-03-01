坂東龍汰、故郷・ニューヨークで父親“顔出し”の思い出ショット公開「すごく素敵な親子」「感動」
俳優の坂東龍汰（28）が2月28日、自身のインスタグラムを更新。父とアメリカ・ニューヨークを訪れた様子を公開した。
【写真】「すごく素敵な親子」坂東龍汰が公開したNYでの思い出ショット （※父が写る写真は2・4・9枚目以降）
坂東は同日放送された日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜 後11：00）に出演。生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ、父・剛さんと共に26年ぶりに出かけた。
投稿では、「アナザースカイ見てくださった方ありがとうございます！大好きな番組に自分が出させてもらえるなんて幸せすぎでした。沢山編集もやり直して素敵なものにしてくださったスタッフの皆さんにまず大感謝です スタジオの雰囲気もとても居心地が良くて楽しい時間でした、堀田さん今田さんありがとうございました」と番組出演への感謝をつづり、剛さんやマネージャーも写るロケでの思い出の写真を複数枚公開。
続けて、「もう沢山感謝を伝えたい人が多すぎるのですが、今回一緒に来てくれた父にも改めてありがとうです」と剛さんへ感謝を伝え、「自分のルーツをその場所にいって親子で見て感じることが出来たこと今後の僕の人生に大きな影響を与えると思います、この旅が気づかせてくれた感動を胸にまっすぐチャレンジを続けていけたらと思います！」と前向きに決意を語った。
この投稿にファンからは、「すごく素敵な親子」「とってもすてきな旅でした」「凄く感動しました」「お二人ともかっこ良かったです！」「ますますのご活躍を楽しみにしています」「素敵なお写真もたくさんありがとう」などの声が寄せられている。
