◇侍ジャパンシリーズ2026 侍ジャパン7-3中日(2月28日、バンテリンドーム)

プロ野球・中日は2月28日、球団公式YouTubeを更新。2日続けて、大谷翔平選手の打撃練習見守るナインの様子を公開しました。

大谷選手は27、28日の侍ジャパンと中日の壮行試合の試合前練習で、連日の豪快な打撃練習を披露。実は3年前もここバンテリンドームでの練習で球場をわかせており、その当時も中日ナインのリアクションが話題となりました。

投稿された動画では、石川昂弥選手が走ってグラウンドへ。ドラフト育成1位の牧野憲伸投手もギリギリ間に合って、「危ない。ああ良かった」と安堵した様子。大谷選手の姿を一目見ようと、中日の選手が集結しました。

ストレッチしながら、打球の行方を一球一球見守る選手たち。5階席に飛び込む特大アーチには、あ然とした表情を見せました。

そんな中、田中幹也選手は「5階席打ったんですか？！最悪、トイレ行っていた」と、大谷選手の打席を見逃し後悔の様子。

それでも同じく5階席へ放り込んだ鈴木誠也選手のホームランを目にして、「えー！」「えぐい」「うーわ」「どこどこ」と反応すると、最後には、「こんな簡単に入るものなの？」と大興奮の様子でした。