昭和レトロすぎるカラオケがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】数々の昭和コンセプトルーム

「時間潰すために1人でカラオケ来たんやけど何この部屋… 」と室内の模様を紹介したのは正義なぐるさん（@seiginaguru）。



ちゃぶ台が置かれた畳敷きの小上がり…信楽焼のたぬきや薬箱、黒電話など昭和時代の家庭にありがちなアイテムが置かれており、一見とてもカラオケの部屋とは思えない。



投稿に対しSNSユーザー達からは



「せめてソファーほしいねww」

「選曲は演歌一択ですね」

「昭和の設えに馴染まないエアコンw」

「お笑いのコントができそうですね 黒電話まで用意されてるところが、スゴい モニターがブラウン管だとさらに...w 」



など数々の驚きの声が寄せられている。



今回、正義なぐるさんが訪れたのはカラオケパセラ秋葉原昭和通り館（東京都千代田区）の「昭和レトロちゃぶ台ルーム」とのこと。



同店では「モンハンルーム」「ヱヴァンゲリオンルーム」などゲーム、アニメ系のコンセプトルームに加え、こういった昭和系のコンセプトルームも充実している。歌いながら昭和風情に浸りたい方はぜひ足を運んでいただきたい。



カラオケパセラ秋葉原昭和通り館 店舗情報

所在地：東京都 千代田区神田佐久間町2−10パセラリゾーツ秋葉原昭和通り館1F



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）