ちゃぶ台、薬箱、黒電話 昭和に浸りたくなったら…東京・アキバのカラオケボックスへGO！
昭和レトロすぎるカラオケがSNS上で大きな注目を集めている。
「時間潰すために1人でカラオケ来たんやけど何この部屋… 」と室内の模様を紹介したのは正義なぐるさん（@seiginaguru）。
ちゃぶ台が置かれた畳敷きの小上がり…信楽焼のたぬきや薬箱、黒電話など昭和時代の家庭にありがちなアイテムが置かれており、一見とてもカラオケの部屋とは思えない。
投稿に対しSNSユーザー達からは
「せめてソファーほしいねww」
「選曲は演歌一択ですね」
「昭和の設えに馴染まないエアコンw」
「お笑いのコントができそうですね 黒電話まで用意されてるところが、スゴい モニターがブラウン管だとさらに...w 」
など数々の驚きの声が寄せられている。
今回、正義なぐるさんが訪れたのはカラオケパセラ秋葉原昭和通り館（東京都千代田区）の「昭和レトロちゃぶ台ルーム」とのこと。
同店では「モンハンルーム」「ヱヴァンゲリオンルーム」などゲーム、アニメ系のコンセプトルームに加え、こういった昭和系のコンセプトルームも充実している。歌いながら昭和風情に浸りたい方はぜひ足を運んでいただきたい。
カラオケパセラ秋葉原昭和通り館 店舗情報
所在地：東京都 千代田区神田佐久間町2−10パセラリゾーツ秋葉原昭和通り館1F
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）