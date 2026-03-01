【夫婦、小さなすれ違い…】とにかく食べるvs全く食欲ない【第63話まんが】#ママスタショート
夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、体質の違いから起きた“小さなすれ違い”です。
風邪気味なのか体調が優れない妻。耐えきれず仕事を早退することに。
夫へのメッセージ「しんどいから半休とって帰って家にいます」
夫に連絡しておかなきゃとメッセージを送ったわけですが……。
夫「大丈夫？ いろいろ買ってきたし、食べて元気出して！」
帰宅した夫がずらりと並べた食べ物。焼き鳥に牛丼にラーメンに唐揚げに……って、待て待てーい！ 妻は不調で早退して寝ているのですよ！ しかし愛する妻を心配し、元気になってもらいたいという一心で夫はいろいろ調達してきたのでしょう。
そう、夫は“体調が悪いときは食べて治す”タイプで、妻は“体調が悪いときは食欲が落ちる”タイプなのです。このすれ違いは厳しいですね。お大事に！
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
