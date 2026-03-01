【今週の運勢】3月2日（月）〜3月8日（日）の運勢第1位は蠍座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 3月2日（月）〜3月8日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★蠍座

運勢第1位！ 新しい扉の前で、自分の覚悟が試されるタイミングです。過去の執着や古い役割を手放すことで、次の段階へ進む許可が下ります。恐れではなく、静かな確信に従ってください！ 終わらせる決断が、新しい始まりの証となります。

第2位★双子座

運勢第2位！ 「情報の真偽を見抜く力」が試されます。すべてを信じるのではなく、自分の内側の反応を観察して。違和感は重要なサインです。本質的な情報だけを選び取ることで、思考がクリアになります。信頼できる人と異変を共有しておくこともオススメです。

第3位★山羊座

運勢第3位！ これまで築いてきたものを、静かに再構築する段階に入ります。表面的には変化がなくても、内側では重要な調整が進んでいます。急いで結果を出そうとせず、「長く続く形」を選ぶことがカギです。安定を見直すことで、より強固な基盤が完成します。

第4位★牡牛座

「本物と偽物を見分ける感覚」が研ぎ澄まされる週。安心だと思っていたものの中に違和感を見つけるかもしれません。その違和感は、あなたの感覚が正しく機能している証拠です。慣れではなく、本当に心地よいものを選び直してみて。

第5位★水瓶座

新しい自分へ移行する直前の「調整期間」です。すぐに形を変えなくても、内側の意識は確実に更新されています。過去の自分に合わせた環境や役割を見直し、本当に一致するものだけを残して。自然な変化が、次のステージへの通過証になります。

第6位★獅子座

自分の存在価値を「外からの評価」ではなく、「内側の確信」で感じることがテーマの週です。周囲の反応に左右されず、自分が正しいと感じる方向を信じてみて。その静かな自信が、自然と周囲に伝わり、信頼と尊敬を引き寄せる流れを生み出します。

第7位★魚座

次の段階へ進むための「内側の選別」が始まっています。無理に進もうとしなくても、自然と合わないものは離れていきます。抵抗せず、その流れを受け入れて。静かに残ったものこそが、本当に必要な要素です。純度の高い状態が、新しい未来の入口になります。

第8位★天秤座

これまで人に合わせていた自分の「基準」を静かに書き換えるときです。すぐに表明しなくても構いません。心の中で「もうこれは選ばない」と決めることが重要です。外の調和より、内なる整合性を優先することで、本当に心地よい環境へと移行していきます。

第9位★蟹座

心が反応する「微細な違和感」を無視しないことが重要な週。これまで安心だと思っていた環境や関係の中に、小さなズレを感じるかもしれません。それは、あなたの感受性が次の段階へ進もうとしているサイン。本当に心が落ち着く場所を選び直すことで、新たな安定が生まれます。

第10位★射手座

外の世界へ向かっていた意識が、いったん内側へと戻る流れです。拡大よりも「本当に進む方向の再確認」が求められています。すぐに動かなくても大丈夫。今は、自分の意志がどこへ向いているのかを静かに見極める準備期間です。焦らず整えた選択が、次の大きな飛躍の精度を高めます。

第11位★乙女座

これまで当たり前だと思っていた役割から、静かに距離を置くタイミングです。すぐに結果を出そうとせず、自分が本当に続けたいことだけを見極めて。外側の評価ではなく、内側の「続けられる感覚」が次の扉を開く鍵になります。選ばない勇気が、未来の純度を高めます。

第12位★牡羊座

「衝動の純度」を見極める週です。何かを始めたい衝動が湧き上がったとき、それが本物なのか、一時的な刺激なのかを見分ける必要があります。すぐに動くのではなく、その衝動を静かに観察してみて。本物の願いは消えずに残り続け、あなたを正しい方向へ導く灯火となりそうです。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

【すべての星座の恋愛運・仕事運・金運はこちら】