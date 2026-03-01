ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者による練習を行った。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）も合流し、フリー打撃では47スイングで8本の柵越えを放った。

村上は大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）らとともに球場入り。中村、鈴木、近藤、吉田らと談笑しながらウオーミングアップを行い、ティー打撃。その後、吉田とともにフリー打撃に臨んだ。

まだ米国から帰国したばかりで時差ぼけも残る中、自らのスイングを確認するようにバットを振った。それでも徐々に力を入れていき、5セット目は大谷のものとみられるバットを使用して右中間の5階席へ特大弾を叩き込んだ。打撃ケージ裏では大谷から「今のが一番？」と聞かれるなど、言葉を交わす場面もあった。最後の6セット目は3連発含む9スイングで4発だった。

「無事に怪我なく、向こうでのキャンプを過ごせましたし、こうして合流ができて、すごくうれしいなと思います。時差ボケも多少はありますし、万全かどうかわかりませんけど、その中でも試合があるので、もうやるしかないなと思いながらやってますし、できることはしっかりやりたいなと思っています」と語った。

チームについては「すごくチームの雰囲気も（いい）。まだ一緒に練習は全員はやってないんですけど、今日会ったメンバーも、宿舎で、お会いした方々も元気だったんで、すごく楽しみですね」と話した。

「一緒に前回大会もやったメンバーもたくさんいますし、前回大会も経験してるので、試合の入りの流れだったりとか、分かるところは分かるんで。滞りなく試合に臨めるかなと思っているので、その点に関しては、しっかり流れを読んで頑張りたいなと思います。チームも、選手も変わってるので、チーム一丸となって、新しい頂点を取りにいけるようにっていう気持ちで、頑張りたいなと思っています」と村上は言葉に力を込めた。。

侍ジャパンは2、3両日に京セラドームで強化試合を行う。2日はオリックス戦で3日は阪神戦。メジャー組も試合出場することが可能となり、村上も大谷、鈴木らとともに出場が見込まれる。全選手が揃ってWBC初戦となる6日の台湾戦へ最終の仕上げに入る。