Âè66Âå²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤µ¤ó¤¬2·î28Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ÇÄ«¿©¤ÈÍ¼¿©¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²ÖÅÄ¸×¾å ¡Û ¡ÖµíÆù¤È¥¨¥Ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¹ë²Ú¡Ö¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¤¦¤É¤ó¡×´®Ç½¡¡Ì¼¡¦Åí²Ì¤µ¤ó¤â1.5¿ÍÁ°¤ò´°¿©
²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²«¿§¤¬åºÎï¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¡¢è§¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¤Ë¤·¤«¤ï¤Î¿©¥Ñ¥ó¡¢¤¤¤Á¤´¤È¤¤¤¦ºÌ¤êË¤«¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍñ¤Î²«¿§¤¬åºÎï¤Ç¡¢Ì£¤âÇ»¸ü¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Ç¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥¬¥é¥¹»®¤Ë²«¿§¤¤¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤ÈÎÐ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢ÀÖ¤¤¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤¬Èþ¤·¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¥«¥Ã¥×¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤»®¤Ë¤Ï¾Æ¤¿§¤Î¤Ä¤¤¤¿¥È¡¼¥¹¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¾®¤µ¤ÊÇò¤¤¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤¬À¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¤¦¤É¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÍ¼¿©¤Ç¤¹¡ªÍ¼¿©¤ÏµíÆù¤È¥¨¥Ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¤¦¤É¤ó¤ÏµíÆù¤È¥¨¥Ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿ÀÖ¤¤¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢Çò¤¤Ð§¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Â¾¤Ë¤âÇò¤¤¤ª»®¤Ë¾Æ¤Ä»¤¬À¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÅí²Ì¤â1.5¿ÍÁ°¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌ¼¤ÎÅí²Ì¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶¾Çþ¹¥¤¤Î»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤É¤ó¹¥¤¤ÎÌ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº£Ìë¤Ï¤¦¤É¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#²ÖÅÄ¸×¾å #¤¦¤É¤ó¹¥¤ #¥¨¥Ó #µíÆù #Í¼¿©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÅª¤Ê¿©»öÉ÷·Ê¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡¡ÂÎ¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤¦¤É¤óÂç¹¥¤¤ÊÅí²Ì¤Á¤ã¤ó¡¢1.5¿ÍÁ°Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¤¦¤É¤ó ¹ë²Ú¤Ê¶ñºà¤Ç ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎý½¬¤¢¤È¤ÎÍ¼¿©Í¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¤ª¤¦¤É¤ó¾Æ¤Ä»ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û