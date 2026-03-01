お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が1日、関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レース「第15回ytv漫才新人賞決定戦」で昨年に続き2度目の審査員を務めた。

昨年、同大会で自身初の賞レース審査員に就任し、歯に衣（きぬ）着せぬ辛口審査と鋭い指摘、前例にとらわれない採点で大きな反響を呼んだ粗品。その説得力が好評を得て「女芸人No.1決定戦 THE W 2022」でも審査員を務め、「スカしたな」と出場者の反応にも厳しくツッコミを入れ、再び話題をさらった。

この日、粗品がこの日、唯一70点台の辛口採点を下し、「ウケるけど、正直面白くはない」と酷評した「生姜猫」。敗退が決まった瞬間、カンサイは「僕たち、面白いです！」と訴えた。

これに、MCのブラックマヨネーズ・吉田敬は「審査員が5者5様で面白い。生姜猫の（面白くないという評価も）粗品の見方ということですからね」とコメント。「生姜猫の“僕たちは面白いです”ってコメントも感動的なドラマのワンシーンみたいやった。粗品の旨にも刺さってるんじゃないですか」」と好意的にとらえた。

これに粗品も「そうですね。さっきのネタの評価は面白くないみたいな言い方しましたけど、活きいいなと思いました」と好評。「ただ、スカしたらあかんよ、っていうね。スカすんだけはダメです」と釘を刺した。

ここに、審査員・お〜い！久馬が「小杉の頭はスカしすぎやと思う」と割って入り、「どういうことやねん！真正面！ど真ん中頭じゃ、これは！」と小杉竜一。粗品も「スカしたなあ〜、スカしたらあかんで」と続き、「スカしたなあ言うな！使い方間違えてるやろ！」と言い返し、笑わせた。

さらに「何笑てんねん！岩尾が一緒になって！オマエは笑たらあかんやろ！オマエは守れ、俺を！」と、頭髪が似た状態の？審査員・フットボールアワーの岩尾望にもツッコミを入れ、爆笑を誘っていた。