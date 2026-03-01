２月２８日、俳優の芳根京子さんが、自身のインスタグラムを更新。２９歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



芳根京子さんは「29歳になりました！」「いよいよラスト20代！ 頑張っていきたいと思います！」と、投稿。



続けて「日々たくさんの経験をさせていただけていることに、感謝の気持ちでいっぱいです。」「これからもたくさん吸収して 成長していけるよう頑張っていきます！」と、綴りました。







そして「たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます！ そしていつもありがとう！ これからもよろしくね」と、記しました。



最後に、芳根京子さんは「サンタモニカの夕陽は 本当に素晴らしかったです」と、夕日の写真を添えて、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「誕生日おめでとう御座います 何時も応援 してます。」・「一生の思い出に残る29歳になりますように」・「きょんちゃん、お誕生日おめでとうございます 幸せいっぱいな１年であります様に サンタモニカの夕日も素敵だけど、やっぱりきょんちゃんが綺麗です」などの反響が寄せられています。







【 芳根京子さん プロフィール 】



生年月日：1997/02/28

血液型：A型

出身地：東京都

趣味：料理、お菓子作り、犬の散歩

特技：ピアノ、フルート、持久走、パソコン早打ち

サイズ・身長: 159cm







