◇W杯アジア1次予選 日本78ー72韓国（2026年3月1日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。一進一退の大接戦を制して桶谷大HC新体制初勝利を飾った。そして日本はW杯アジア1次予選B組単独首位となった。生中継の実況を務めたテレビ朝日・寺川俊平アナウンサー（38）の試合中のフレーズがネットで話題となった。

桶谷HC初陣となった26日の中国戦では、前半14点リードしながらも痛恨の逆転負け。桶谷HC新体制は黒星発進となった。負けられない日韓戦。中国戦ではロースター外となったジョシュ・ホーキンソン（30＝SR渋谷）がスタメン復帰した。

ホーキンソンは前半から15得点とチームをけん引。後半も緊張感のある大接戦の中で得点を重ねて、チーム最多24得点7リバウンドの大活躍を見せた。

勝負の最終Q開始早々にホーキンソンが22得点目を決めると、実況の寺川アナが「ホーキンソンがずっとホーキンソンしてます」というフレーズが飛び出した。

ネットではこのフレーズに「本当それ！」「パワーワードすぎる」「結局ホーキンソンがホーキンソンしたら勝てた」「ホーキンソンがホーキンソンしてるは草」などの声が上がった。