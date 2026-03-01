◆香港ゴールドカップ・Ｇ１（３月１日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）

６頭立てで行われ、圧倒的１番人気の香港最強馬のロマンチックウォリアー（セン８歳、香港・Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が制し、２年ぶりの勝利。前走の香港・スチュワーズカップに続く勝利で、２０２６年の香港３冠の２冠目となった。ジェームズ・マクドナルド騎手の騎乗で、２着に４馬身差をつける圧勝だった。勝ち時計は１分５９秒７７。

これで通算成績は２９戦２２勝。１３度目のＧ１勝利となった。昨年はサウジＣでフォーエバーヤングと壮絶な競り合いを演じたが、今年は海外への遠征を取りやめ、地元香港の３冠路線を歩んでいる。３冠目となるのはチャンピオンズ＆チャターＣ・Ｇ１（５月２４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）。勝てば、３冠ボーナスの１０００万香港ドル（約２億１３４万円）が与えられる。

また、同馬は１着賞金７２８万香港ドル（約１億４６５８万円）を加算。総獲得賞金は５１億円超とし、世界歴代トップの獲得賞金を更新した。

２位は先月、サウジカップを連覇したフォーエバーヤングで、総獲得賞金は４５億円超。次走に予定しているドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場、ダート２０００メートル）を勝てば、１着賞金６９６万米ドル（約１０億９０８０万円）を手にして、総賞金は５６億円を突破。ロマンチックウォリアーを抜くことになる。

昨年の覇者で、ザカリー・パートン騎手が騎乗したヴォイッジバブル（セン７歳、香港・Ｐイウ厩舎、ディープフィールド）は５着。２着はエンスード（ディラン・ブラウン・マクモナグル騎手）、３着はウイニングウイング（ディラン・モー・ヒントゥン騎手）だった。