もはや話題に上るのは事件を起こした時ばかり。かつてタレントとして一世を風靡した羽賀研二＝本名・當眞美喜男＝（64）が、ついに4度目のお縄に。近頃は地元沖縄でおとなしくしていたのかと思いきや……。総額7億円の“不動産オーナー”として、相も変わらず調子に乗っていた模様だ。

＊＊＊

【写真を見る】2時間で100万円!? 歌舞伎町のクラブに出勤した「羽賀研二」

「お金に困っている様子は見たことがない」

羽賀容疑者は沖縄県内の飲食店で昨年3月、面識がある女性二人の体を無理やり触り、うち一人にキスをしたとされる。2月9日、この時の不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕された。

「酔った勢いでのセクハラが、度を越していたといいます。かねて彼には“お触り癖”があったそうですね。被害女性の一人は、事件現場とは別の飲食店で働く30代。もう一人は自営業の50代でした」（沖縄のメディア関係者）

以前はカネ絡みの事件を繰り返し起こしていた羽賀容疑者。無一文になったことで心を入れ替えて再チャレンジする旨、インタビューなどで殊勝に語ってきたが、本当のところは女性と飲み歩く生活を送っていたようだ。

羽賀研二容疑者

知人によれば、

「羽賀さんがお金に困っている様子なんて、一度も見たことがありません。自前のビルに入る店子から月々、高額な家賃収入を得ているはずですよ」

実際、沖縄本島中部を代表するリゾート地、北谷（ちゃたん）町の海に臨む一角に3棟のビルを持っているとみられる。これらの土地と建物は登記簿上、羽賀容疑者が代表を務める会社、ないしは彼の元妻が代表者となっている会社が所有。いずれの物件も事実上のオーナーは羽賀容疑者その人で、契約に関しては彼が賃借人と直接、やりとりをするのだという。

不動産コンサルタントの森島義博氏に聞くと、

「3棟のビルは、土地の実勢価格が坪200万円を超える人気エリアにあります。1棟は122坪の敷地面積に立つ地上4階建てのビル。他の2棟は敷地面積112坪に立つ地上3階建てと、同110坪に立つ地上2階建てのビルです。以上の3物件を合計した資産価値は、7億円ほどに上ります」

賠償金の支払いを逃れ……

羽賀容疑者は本来ならば、25年前に起こした未公開株詐欺事件の被害者に、3億9000万円の賠償金を支払う義務があった。詐欺罪などで実刑判決が下り、収監されていた2016年、被害者の提訴により民事責任が確定したからだ。

だが、羽賀容疑者は一切賠償金を支払っていない。件のビル3棟はもともと彼が所有していたが、辛くも賠償金の支払いを逃れたことで手放さずに済んだのである。

一体、何があったのか。

「羽賀ほど悪運の強い奴は、そうはいないでしょう」

と、ある事件記者。

「彼は財産を隠そうと企て、所有する不動産の名義を元妻に移しました。19年には、そうした工作が強制執行妨害に当たるとされ、2度目の逮捕となった。再び実刑判決を受け、20年から21年にかけてまた収監。ところが、彼に刑事罰を与えたからといって、被害者が賠償金を受け取れるわけではなかったのです」

羽賀容疑者に賠償金を支払わせようにも、意外なハードルが立ちはだかった。

「不動産の名義を彼に戻すべく“詐害行為取消訴訟”を提起したり、転売阻止のために不動産の価値の10分の1を保証金として裁判所に入れたりする必要がありました。けれども、心身がボロボロになっていた被害者はこれらの費用を用意できず、詐害行為取消訴訟の時効が過ぎてしまったといいます」（同）

24年に羽賀容疑者は、またもや不動産の名義変更により財産を隠したとして、強制執行妨害容疑で3度目の逮捕となった。しかし、嫌疑不十分で不起訴になり、現在も件のビル3棟は彼の手中に収まっている。

暴力団組長から融資

憎まれっ子世にはばかるとは、まさに彼のことか。ここ数年は、自ら出演するユーチューブ番組を制作している。動画の再生数は、おおむね良くても数万回程度と少ないが、一昨年はタイで、昨年は台湾でと海外ロケも敢行。彼は人材派遣業などの経営者でもあり、商売が軌道に乗ってきたとアピールをしていたところだった。

もっとも、先の知人はこう疑問を呈する。

「羽賀さんは23年、不動産の名義変更に際して滞納していた税金を支払うために、山口組系暴力団組長が関係する会社から計4億3000万円の融資を受けたとされています。実際の家計は、火の車かもしれません。いまだにお金持ちを見つければ、満面の笑みですり寄っていきますしね」

40年以上前、羽賀容疑者は「笑っていいとも！」（フジテレビ系）に出演する初代「いいとも青年隊」のメンバーとして、熱狂的な人気を誇った。当時の純情青年はまやかしだったようで、今では本性を現し、悪徳タレントに成り下がったのだ。

「週刊新潮」2026年2月26日・3月5日号 掲載