グラビアアイドルの黒嵜菜々子（２２）が１日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に生出演。１９歳当時だった前回のＷＢＣ（２０２３年）を「ビール飲みながら」観戦したと話し、放送後にＳＮＳで本人とマネージャーが謝罪する事態となった。

熱烈なジャイアンツファンを公言する黒嵜は、大谷翔平選手らＷＢＣの侍ジャパンの話題を取り上げたコーナーで、「（野球）めちゃめちゃ大好きです。好きすぎて、前回のＷＢＣ、一人で行きました！」と元気いっぱい。「一人で？！」と驚かれると、「はい、もう、ビール飲みながら隣のオジさんと『イェーー！』ってやって」とノリノリで観戦したことを明かすと、爆笑問題は「すごい」「へぇ〜」と感心した。

黒嵜は続けて「大谷選手って、先発の時に見に行ったんですけど、やっぱりピッチングの時から違ってて。みんなシーンとなって見てて…」などと熱く語った。

しかし、ＳＮＳ上では、未成年飲酒と指摘されるなど波紋が広がり、黒嵜がＸなどのＳＮＳで「久しぶりの生放送ということもあり大変緊張しておりました。そのため、最近のジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した話と、前回のＷＢＣを観戦した際の話が混ざってしまい、整理できないまま発言してしまいました」と「最近のジャイアンツ戦」での話をしてしまったとし、「誤解を招く表現となってしまいましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪した。

マネジャーもＸで「この度、サンデージャポンにて『前回のＷＢＣを１人で見ました。ビールを飲みながら隣のおじさんと…』と発言いたしました件につきまして、ご説明させていただきます。久しぶりの生放送ということもあり、本人自身とても緊張しておりました。そのため、最近ジャイアンツ戦をお酒を飲みながら観戦した際のエピソードと、前回のＷＢＣを観戦した時の話が頭の中で混ざってしまい、うまく整理できないままお話ししてしまいました。」と同様の説明。「誤解を招く発言となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。