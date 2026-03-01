ママ友からまさかの提案！？


▶▶この作品を最初から読む

「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？

子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。

しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。

夫の不倫発覚やママ友トラブルに巻き込まれたのをきっかけに、彼女も自身の改革を目指すようになっていきます。

そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。

※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。

ママ友たちの修羅場


太郎君ママは幼稚園で園ママたちの修羅場に遭遇します。Aちゃんママの旦那とCちゃんママが浮気、だけ浮気相手をD君ママだと誤解したAちゃんママはD君ママにケガをさせてしまいました。太郎君ママはAちゃんママやD君ママそれぞれから話を聞くのでした。

誰のおかげでメシ食えてんだよ


さらに、夫の浮気に気づいていた太郎君ママは夫を問い詰めます。しかし夫は逆ギレした挙げ句「1円も稼いでないくせに偉そうに」と言い捨てて出ていく有様。好きで仕事を辞めて専業主婦になったわけじゃないのに…と太郎君ママはモヤモヤが止まりません。

眠れなかった！


夫が出ていったまま結局帰ってこなかったその日、これまでのことを思い出しているうちに朝を迎えてしまいました。太郎君ママは眠れずげっそりしながら、子どもを送って園に向かうのでした……。

登場人物


いつにもましてブスだよ〜


嫌なの顔に出しすぎ！


昨日から行方不明らしいよ


■今さら無駄です

お茶しよ


自分のことで何かあったんじゃない？


浮気されて辛い


夫と気まずくなりたくないです


今さら無駄です


理由なんかいる？


整形？


ダイエットでも始めてみるか


D君ママに夫の浮気について打ち明けると、D君ママは整形前の写真を見せて「キレイになって見返して」とアドバイスします。D君ママに背中を押され、太郎君ママもダイエットを決意するのでした。

「女がキレイになるのに、理由なんかいる？」というD君ママの言葉、心に刺さりますね。

著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』