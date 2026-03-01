「キレイになって見返す」美人なママ友に夫の浮気を相談したらまさかの提案
「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？
子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。
しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。
そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。
※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。
太郎君ママは幼稚園で園ママたちの修羅場に遭遇します。Aちゃんママの旦那とCちゃんママが浮気、だけ浮気相手をD君ママだと誤解したAちゃんママはD君ママにケガをさせてしまいました。太郎君ママはAちゃんママやD君ママそれぞれから話を聞くのでした。
さらに、夫の浮気に気づいていた太郎君ママは夫を問い詰めます。しかし夫は逆ギレした挙げ句「1円も稼いでないくせに偉そうに」と言い捨てて出ていく有様。好きで仕事を辞めて専業主婦になったわけじゃないのに…と太郎君ママはモヤモヤが止まりません。
夫が出ていったまま結局帰ってこなかったその日、これまでのことを思い出しているうちに朝を迎えてしまいました。太郎君ママは眠れずげっそりしながら、子どもを送って園に向かうのでした……。
■今さら無駄です
D君ママに夫の浮気について打ち明けると、D君ママは整形前の写真を見せて「キレイになって見返して」とアドバイスします。D君ママに背中を押され、太郎君ママもダイエットを決意するのでした。
「女がキレイになるのに、理由なんかいる？」というD君ママの言葉、心に刺さりますね。
著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』