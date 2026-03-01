「放射線治療の副作用」はいつまで続く？ 急性期と晩期の違いと回復期間を医師が解説

放射線治療を受ける際、多くの方が気になるのが副作用です。照射部位や線量によって現れ方は異なりますが、事前に知っておくことで適切な対処が可能になります。本記事では、治療開始直後から現れる急性期副作用と、数ヶ月から数年後に生じる晩期副作用の種類や特徴について解説します。また、皮膚や粘膜のケア方法、消化器症状への対応など、症状を和らげるための具体的な方法もご紹介します。副作用への理解を深め、安心して治療に臨む準備を整えましょう。

監修医師：

山本 佳奈（ナビタスクリニック）

滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内科

放射線治療による副作用の種類と特徴

放射線治療では照射部位や線量によって副作用の現れ方が異なります。治療計画の段階で予測し、適切に対処することで症状を軽減できる可能性があります。

急性期に現れる副作用

治療開始から数週間の間に現れる急性期副作用は、主に照射された部位の正常組織が一時的にダメージを受けることで生じます。皮膚への照射では赤みやヒリヒリ感、乾燥などの皮膚炎症状が見られることがあります。これは日焼けに似た状態で、多くの場合は治療終了後数週間から数ヶ月で自然に回復していきます。

頭頸部への照射では口腔粘膜炎や唾液分泌の減少、味覚の変化などが起こることがあります。粘膜の炎症により食事の際に痛みを感じたり、飲み込みにくくなったりする方もいます。胸部への照射では食道の炎症による飲み込み時の違和感や痛み、咳などが現れる場合があります。

腹部や骨盤部への照射では消化管への影響として下痢や吐き気、食欲低下などが生じることがあります。膀胱への照射では頻尿や排尿時の痛みなどの膀胱炎症状が見られることもあります。これらの症状は個人差が大きく、照射範囲や線量、患者さんの体調によって程度が変わります。

全身的な症状としては倦怠感や疲労感を訴える方が多くいます。これは放射線による組織修復のために身体がエネルギーを消費することや、治療による心理的ストレスなども関係していると考えられています。十分な休息と栄養摂取が重要になります。

晩期に生じる副作用

治療終了後、数ヶ月～数年経過してから現れる晩期副作用は、照射された組織の長期的な変化によって引き起こされます。皮膚では色素沈着や硬化、毛細血管の拡張などが残ることがあります。頭頸部照射後には唾液腺機能の低下が持続し、口腔乾燥症が続く方もいます。

肺への照射では放射線肺臓炎や肺線維症が生じる可能性があります。照射後数ヶ月～1年程度で咳や息切れなどの呼吸器症状が現れることがあり、定期的な経過観察が必要です。心臓近くへの照射では心膜炎や冠動脈疾患のリスクがわずかに上昇することが報告されています。

腸への照射では慢性的な下痢や出血、狭窄などが起こる場合があります。膀胱への照射後は慢性膀胱炎や血尿が続くことがあり、症状に応じた対症療法が行われます。脊髄近くへの照射では神経障害のリスクがあるため、照射計画では慎重に線量が設定されます。

生殖機能への影響も重要な晩期副作用の一つです。骨盤部への照射では卵巣や精巣の機能が低下し、不妊につながる可能性があります。将来的に妊娠を希望される方は治療前に生殖機能温存について相談することが推奨されます。

まとめ

放射線治療は現代のがん治療において欠かせない選択肢の一つです。副作用への適切な対処、公的制度の活用による費用負担の軽減、食事の工夫などにより、治療を受けやすい環境が整えられています。治療の適応や方法については個別の状況により異なりますので、担当医とよく相談し、納得したうえで治療に臨むことが大切です。気になる症状がある場合や治療について詳しく知りたい場合には、専門の医療機関を受診されることをおすすめします。

