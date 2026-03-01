株価指数先物 【週間展望】―地政学リスクを背景にボラティリティの高い展開に
今週の日経225先物は、ボラティリティ（変動率）の高い相場展開になりそうだ。2月27日の米国市場で、NYダウは500ドルを超す大幅下落となった。英住宅ローン会社マーケット・フィナンシャル・ソリューションズ（MFS）の破綻報道をきっかけに、ゴールドマン・サックス・グループ やJPモルガン・チェース などの金融株が売られたことが重荷になった。
また27日、「米国務省が『安全上のリスク』を理由に駐イスラエル米大使館の一部職員の退避を許可した」と報じられた。米国とイランは26日に核問題を巡って協議したものの、トランプ米大統領が「満足していない」と述べたことで、地政学リスクが警戒されてリスク回避ムードが強まっていた。
米国とイスラエルは28日、イラン全土の標的を攻撃。トランプ大統領は、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したとSNSに投稿し、イラン側もハメネイ師の死亡を認めている。一方、イラン革命防衛隊がホルムズ海峡を封鎖するとの報道もあり、戦争の長期化が警戒されてリスク回避姿勢が強まる可能性がある。
日経225先物のナイトセッションは、日中比460円安の5万8640円だった。米国市場の取引開始後には5万8390円まで売られ、その後下げ幅を縮めたが、米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて改めて下へのバイアスが強まりそうだ。
前週の日経225先物は26日に5万9700円まで買われた後は、短期過熱感が警戒されたほか、エヌビディア の下落もあって、5万8000円～5万9000円辺りでの保ち合いが続いた。上向きで推移するボリンジャーバンドの+1σ（5万7940円）と+2σ（6万0030円）によるレンジを継続しており、まずは+1σ水準が支持線として機能するかを見極めることになろう。
週足のボリンジャーバンドでは、+2σ（5万8980円）を上回って前週の取引を終えていた。今週は+2σが6万0020円、+1σは5万6960円辺りに位置する。
まずは日足の+1σが意識されて5万8000円処で下げ止まるかを確認したい。同バンドを明確に割り込んでくると下へのバイアスが強まり、週足の+1σ水準の5万7000円辺りが射程に入るだろう。
日足の+1σが支持線として機能し、地政学リスクへの警戒が落ち着きをみせてくるようだと、リバウンド基調が強まりやすい。週初の波乱でロング解消が進む一方、ショートは積み上がると予想される。需給面ではショートに傾くとみられ、その後のカバーによって上へのバイアスが強まる展開も想定しておきたい。そのため、オプション権利行使価格の5万7000円から6万円と広めのレンジを想定する。
ただ、地政学リスクへの警戒が一気に解消するとは考えにくく、過度な楽観は禁物である。リバウンド基調が強まる局面でも、買い一巡後は戻り待ち狙いのショートが優勢になろう。
今週は、2日に米国2月ISM製造業景気指数、3日に1月完全失業率、10-12月期法人企業統計調査、4日に中国2月製造業PMI、米国2月ADP雇用統計、米国2月ISM非製造業景気指数、5日に米国1月輸出入物価指数、中国全人代（全国人民代表大会）開幕、6日に米国2月雇用統計、米国1月小売売上高などが予定されている。決算では4日に半導体・ソフトウェア設計開発のブロードコム 、5日にはファブレス半導体メーカーのマーベル・テクノロジー・グループ の発表が予定されている。
これらを受けた米国市場の動向に振らされやすい点にも注意が必要だ。そのほか、来週末には先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）が控えており、荒い値動きに伴うヘッジ対応の動きなどにも警戒しておきたい。