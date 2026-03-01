俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は1日に第8話「墨俣（すのまた）一夜城」が放送される。先週の放送では、墨俣攻略に向けた藤吉郎（池松壮亮）と蜂須賀正勝（高橋努）の邂逅、そして直（白石聖）と小一郎（仲野太賀）の「愛」が描かれた。素直な思いをぶつけあった2人は…。

第7話は「決死の築城作戦」。藤吉郎は晴れて寧々（浜辺美波）と夫婦に。だが祝言の日、直が中村に帰ると言いだし、小一郎は戸惑う。一方、美濃攻めに乗り出した信長（小栗旬）に対し、藤吉郎は要衝・墨俣の攻略を買って出る。小一郎は攻略の秘策を思いつくが、実現には尾張と美濃の国境を仕切る川並衆の協力が必要。2人は、川並衆の棟梁・蜂須賀正勝とよしみのある織田家臣・前野長康（渋谷謙人）に仲介を頼む…という展開だった。

ケンカ、体調不良…ここまで喜怒哀楽をストレートにぶつけながら小一郎の背中を押してきた直に“異変”が続いた。

中村を飛び出してから、小一郎をずっと見守って来た直。気が付けば“藤吉郎ファミリー”になくてはならない存在となり、寧々とは“友情”も芽生えた。

直が熱病に倒れ、小一郎は“貯金”をはたいて神頼み。戦の度に自分の帰りを待っていた直の心労に気づかされ雨に打たれ続けながら祈った。直が回復すると、素直な思いを心から伝えた。

「わしは死なん！必ず生きて直のところに生きて帰ってくる。約束する！だから、どこにも行かんといてくれ。ここにおってくれ。お主が、わしの帰る場所なんじゃ」

まさにプロポーズ。小一郎の思いに涙した直は、中村に帰ると言った真意を明かす。

「私、このままじゃ小一郎に嫌われてしまう気がして。だから、一緒にいるのが怖くて、つらくて、逃げようとしたの。でも本当は…」

いつもの気が強い直ではなく、病み上がりの体を震わせ涙するすがたを見て小一郎はその体を抱き締めた。

直のそんな“本心”を見抜き、これからもそばにいて自分の話を聞いておくれとほほ笑みかける“母”なか（坂井真紀）。そして、性格は違えど目の前のことに真っすぐ突き進み手が掛かる兄弟を愛してしまったもの同士、直に主従関係を超えた友情が芽生えた寧々。病から回復し、ファミリーの愛に包まれた直だったが…。

次回予告での再び倒れ込む姿、「あさイチ」出演などによる“早期退場”“悲恋”のにおいは果たして――。

