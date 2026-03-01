嵐の大野智さん（45）が5月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することが2月28日、事務所の公式サイトで発表されました。

公式サイトでは「2026年5月31日（日）をもって、大野智が退所することをご報告いたします」と発表し「長きにわたり、応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には心より御礼を申し上げます」とコメント。

そして「当社としては、新たな道を歩むこととなる大野智の決断を尊重し、これまでの数々の功績に対し心より感謝の意を表します」と伝えています。

また、事務所の発表とともに大野さんもコメントを寄せています。

■以下、大野さんのコメント全文

大野智よりみなさまへ

皆さまにご報告があります。

私、大野智は今年の5月31日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました。

14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。

そして何より、今まで応援してくださった

ファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません。

本当にありがとうございました。

嵐活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています。

まずは、今年5月31日まで、5人全員で嵐を駆け抜けたいと思います。

最後まで見守っていただけると嬉しいです。

大野 智