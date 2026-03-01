¥Õ¥£¥Õ¥£¡¡¥¤¥é¥ó¤Ï¡ÖÃæÅì¤Ç¤¹¤¬¥¢¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥Ú¥ë¥·¥ã¸ì¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ç¥Ú¥ë¥·¥ã¿Í¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥é¥ó¤ò¤á¤°¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Õ¥£¤ÏÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò¤á¤°¤ëÊ£¿ô¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤è¤¯´ª°ã¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÃæÅì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¢¥é¥Ö¿Í¤ÎÄêµÁ¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¡£¥¤¥é¥ó¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ã¸ì¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ç¥Ú¥ë¥·¥ã¿Í¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¥¤¥¹¥é¥à½ô¹ñ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥·¡¼¥¢ÇÉ¤¬Ãæ¿´¤Î¹ñ¤Ç¡¢1979Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó³×Ì¿°Ê¹ß¡È¥¤¥¹¥é¥àË¡³Ø¼Ô¤¬Åý¼£¤¹¤ë¹ñ²ÈÂÎÀ©¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£