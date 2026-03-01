EXILE TAKAHIRO「久しぶりのツーショット」 MAKIDAIとの“エモい”2S公開にファン歓喜「最高すぎます…!!!」「貴重なツーショット」

EXILE TAKAHIRO「久しぶりのツーショット」 MAKIDAIとの“エモい”2S公開にファン歓喜「最高すぎます…!!!」「貴重なツーショット」