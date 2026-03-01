EXILE TAKAHIRO「久しぶりのツーショット」 MAKIDAIとの“エモい”2S公開にファン歓喜「最高すぎます…!!!」「貴重なツーショット」
EXILE TAKAHIRO（41）が1日、自身のインスタグラムを更新。2015年にEXILEのパフォーマーを勇退した、MAKIDAI（50）との2ショットを公開し、「えもすぎる」「貴重なツーショット」とファンから反響が寄せられている。
【写真】「貴重なツーショット」EXILE TAKAHIROが公開したMAKIDAIとの“エモい”2ショット
TAKAHIROは「久しぶりのツーショット撮らせていただきました」とつづり、MAKIDAIとの写真を4枚アップ。サングラスを掛けた2人は、仲良さそうにそれぞれの写真で同じポーズを決めている。
久しぶりの2ショットに、ファンからはほかにも、「めちゃくちゃ最高すぎます…!!!」「お久しぶりのツーショット」「久しぶりですね」「お二人とも良い歳の取り方されてる」「二章またみたいです」など、さまざまな反響が寄せられている。
