茨城県北茨城市で開かれた「常陸大津の御船祭」＝2024年5月

人の手で船を引っ張り、陸を滑らせる茨城県北茨城市の「常陸大津の御船祭」。豊漁を願い5年に1度開催される。漁業が盛んな北茨城市で受け継がれてきたが、少子化で担い手不足に直面。地元保存会が継承の道筋を探る中、2025年12月、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された。保存会の事務局長樫村義弘さん（62）は「知名度向上を後継者確保につなげたい」と期待を寄せ、次回の2029年を見据える。（共同通信＝城下理彩子）

祭りでは、道路に縦約150センチ、横約60センチの木枠「ソロバン」を100丁敷き、みこしのほか、おはやしを奏でる子ども、「水主」と呼ばれる歌い手ら約50人を乗せた木造船「神船」を約500人が引っ張る。総重量は約10トン。木枠を15メートルごとにずらしながら、約1キロの距離を引き回す勇壮な光景が魅力だ。樫村さんは「船の底板と木枠がこすれて煙が上がるところが大迫力」と話す。船が道路を滑走する祭りは類を見ないとする。

御船祭は地元神社の祭りで、江戸時代中期に始まったとされる。次回の執行委員長で漁師の鈴木平四郎さん（71）によると、もともと付近の海で行われていたが、その場所が地形の変化や整備で陸地に。経路を変えずに祭りを維持するため、道路で船を引く現在の形になったという。

約300年続いてきた御船祭だが、少子化のあおりを受ける。北茨城市大津町の小学生は100人ほどで、40年前の5分の1程度になった。保存会は、地区外の人も会の活動やおはやしの演奏に参加できるようにし、人手確保に奔走する。

それだけに、無形文化遺産になったことへの期待は大きい。樫村さんは「小さい町の祭りが登録され、責任の重さを感じる」。次回は29年5月2、3日の予定。世界各国から観客が来ることも予想され、鈴木さんは「船が動く際の荒々しさが見どころ。祭りに興味を持ってもらい、参加するきっかけにもなれば」と話した。

「常陸大津の御船祭保存会」のメンバーら＝2025年12月、茨城県北茨城市（市提供）

