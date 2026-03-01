◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)

ラストランに臨んだ細田あい選手は、日本勢トップとなる2時間23分39秒の全体10位でフィニッシュ。ゴール時の笑顔から一転、インタビューでは涙を浮かべながら気持ちを整理しました。

沿道からの大歓声を受けた細田選手は、「いつもよりもあっという間に終わったマラソンだった」と振り返り。「ただ走るだけでは終わりたくなかったので、できる限りの準備をして走った。ベストまではいかなかったんですけど、昨年以上の走りをすることが目標ではあったので、それができたことがうれしかったですし、納得して終われた」と充実した表情を見せました。

それでも、涙ながらに「スタートする前はゴールできるか不安で…。練習はしてきたんですけど、途中で何があったらどうしようと不安も沢山あった。ゴールできてほっとした気持ちと、やりきれた気持ちで、いろんな気持ちがありました」と自身の感情を整理しました。

2024年のパリオリンピックは、補欠に終わった細田選手。悔しさを同年9月のベルリンマラソンでぶつけ、2時間20分31秒(現在日本歴代8位)のタイムを出しました。しかし、東京世界選手権の代表選考を兼ねた前回大会は、2時間27分43秒のタイムで代表権をつかめず。涙を流しました。

昨年のクイーンズ駅伝では、エディオンの初優勝に貢献。すでにロサンゼルスオリンピック代表へつながるMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場資格を一番乗りで獲得していましたが、30歳で引退を表明しました。

これまでを振り返り、「簡単に結果が出た感じではなかった。ケガが多かったので、山あり谷ありの競技人生だった。いろんな方々のおかげで乗り越えることが出来て、自分ひとりではここまで長く続けることはできなかったと思う」と汗と涙を拭いました。