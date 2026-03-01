Ado¡¡¤Ä¤¤¤Ë´é½Ð¤·¡ª¡ª½é¤Î¼Â¼ÌMVÂçÈ¿¶Á¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡×¡ÖÌÜ¤¬åºÎï¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×
¡¡²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬28Æü¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¥¦¥à¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏAdo½é¤Î¼Â¼ÌMV¡£½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¼Â¼Ì¤Ç¡¢¤·¤«¤â»ä¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MV¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÀÄ¤Î¥«¥é¥³¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤Æ·¤ä¡¢À°¤Ã¤¿²£´é¤òÈäÏª¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖAdo¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜåºÎï¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥â¥¶¥¤¥¯¤Ç±£¤¹¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é»×¤Ã¤¤êÌÜ¸µ¤â¸ý¸µ¤â½Ð¤Æ¤ë¤·¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¡ÖAdo¤¬Èþ¿Í¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖAdo¤Á¤ã¤ó¤Î³Ð¸ç¤ÈÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¡ÖAdo¤Á¤ã¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë°ì½Ö¤Ç¿´Ã¥¤ï¤ì¤¿¡Ä¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È²Ä°¦¤µ¡õ¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡ÖÌÜ¤¬åºÎï¤À¤ï¡×¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¡£