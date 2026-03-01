◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン7-3中日(2月28日、バンテリンドーム)

中日との壮行試合で2連勝をあげた侍ジャパン。2戦目では森下翔太選手が、新設されたテラス席である「ホームランウイング」へ飛び込むソロホームランを放ちました。

場面は両チーム同点で迎えた2回表。中日・大野雄大投手のツーシームをとらえ、勝ち越し弾を放ちます。森下選手は「外野の頭は越えてくれたかなと思いましたけど、入るとはあんま思わなかった」と少し驚いた様子。所属チームである阪神は、中日の本拠地となるバンテリンドームでも多く試合を行いますが「テラスもできましたし、感覚的にもあれくらいでホームランになるんだなっていうのも、バンテリンドームの感覚としては分かりました」と手応えを明かしました。

この日は、中央大時代の先輩でもある牧秀悟選手が初回に先制弾。レフトスタンドへ飛び込む一発を放ち、お立ち台でも「森下選手はテラスを使ってたんで…」とHRの到達位置を比較してイジっていました。お立ち台のコメントを聞いていなかったという森下選手は、コメントを聞くと「ホームランはホームランなので。全然、どっちも価値ある1点かなと思います」と笑顔でチクリ。先輩への反撃コメントを寄せました。

侍ジャパンでは大谷翔平選手や鈴木誠也選手、吉田正尚選手などともチームメートに。その姿を目の当たりにし「やっぱりすごいですし。ただ、すごいだけではなくて、すごくなる理由があるなっていうのをバッティング練習を見てすごく感じた」と刺激を受けた様子を明かします。その中で「現時点ではすごく劣っている」と感じたことを明かしながらも、「自分の中でも『できるな』と思う部分もあるので、もっともっと上を目指してやりたいなと思います」と成長に向けて力強く語りました。