¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎàÎÞá¤¬À¤³¦¤Ç¾Î»¿¡Ö´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¡×¡Ö¸ü¤¤°¦¹ñ¿´¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¸«¤»¤¿àÎÞá¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï£²·î£²£·Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡££Í£Ì£Â¤Îµ¬Äê¤Ç½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËÀ°Îó¤·¡¢¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢º¸±¦¤ÎÌÜ¸µ¤ò»Ø¤Ç¿¡¤¦¤·¤°¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿°Õ¤ä¿¿Áê¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¹ÔÆ°¤Ï³¤³°¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡ÖÂçÃ«¤¬ÆüËÜ¹ñ´ú¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÍÍ»Ò¤Ï¤¿¤À¤¿¤ÀÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Î¥á¥¥·¥³ÈÇ¤Ç¤Ï£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÎÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂçÃ«¤¬ÆüËÜ¤Î¹ñ²È¤ò²Î¤¦´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¡£ÆüËÜ¤Î²øÊª¤ÏÄ´À°»î¹çÁ°¤ËÎÞ¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤âÈà¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤â£±Æü¤Ë¡Ö¹ñ²ÎÀÆ¾§¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ÏÈà¤ÎÇ½ÎÏ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¸ü¤¤°¦¹ñ¿´¤ò¼¨¤¹¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÌîµåºÇ¹âÊö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿ÂçÃ«¤¬¸«¤»¤¿»×¤ï¤Ì½êºî¤Ï¡¢¶Ã¤¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£