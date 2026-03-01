「着心地もっちもち♡」【ワークマン】1,500円で買える♡「楽ちんパーカー」

春のカジュアルコーデの相棒にするなら、もちもちの素材で着心地のよさに期待できるパーカーをぜひ候補に。今回紹介する【ワークマン】のアイテムは楽に着られるうえ、手に取りやすい価格も魅力です。カラー豊富な全6色展開なので、イロチ買いもありかも。

春コーデでヘビロテしたいもちもちパーカー

【ワークマン】「レディースストレッチライトプルパーカー」\1,500（税込）

シンプルで着まわしやすいパーカーは、春のデイリーカジュアルで活躍の予感。公式サイトに「カジュアルすぎない」とあるように、きれいめの着こなしにも合わせやすく「もちもちした弾力と柔らかさ」で、着心地もよさそうです。春アウターを重ねやすい厚手すぎない生地感なのもポイント。

シャツと重ね着してマンネリを打破

こちらはオフホワイトを着用。清潔感のある色味で、顔まわりをパッと明るい雰囲気に見せてくれそう。公式サイトには「ストレッチ性があるので、動きやすい」とあり、アクティブに動くレジャーシーンなどでも楽に着られるかも。シンプルになりがちなパーカーコーデも、下にシャツを重ねて襟元や裾からのぞかせるだけで印象変化を狙えます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M