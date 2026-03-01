鮮度もスタイルアップも叶える。この春挑戦したい大人の【最旬ショーツ】

今シーズン、おしゃれのキーアイテムとして注目を集めているショーツ。別注の都会的なハーフパンツや、立体美が際立つバミューダショーツ、モードなベロア素材のサイクルパンツなど、大人が品よく、スマートに穿きこなせるアイテムをマークして。

【フリークス ストア】街からアクティブまで。【アンブロ】らしさが光るイージーハーフパンツ

「別注 TUCK HALF PANTS」各\14,300【アンブロ】※2026年3月下旬発売予定

【アンブロ】に別注した、スポーツブランドとしての機能性と現代のストリートシーンに映えるデザインを両立させたハーフパンツ。程よくゆとりを持たせたシルエット設計により、リラックス感がありながらも大人がバランスよく着用できる仕上がりです。ウエストは着脱が容易でストレスのないイージー仕様を採用。無地とチェック柄の表情が異なるラインナップにより、クラシカルな装いからエッジの効いた着こなしまで楽しめます。

【シップス】3Dシルエットで魅せる、デニムのバミューダショーツ

「バミューダ ショーツ」\15,950【ビット ブルー × シップス】

【ビット ブルー】定番の3Dパンツを【シップス】別注として、今時なバミューダショーツにアレンジ。5ポケットジーンズのオーセンティックな魅力を残しながら、アウトシームとインシームをツイストさせることで前後の立体シルエットを生み出し、ユニークな曲線のデザインを実現しました。程よい厚みの12オンスデニムを使用。

【KBF】光沢感でモードに昇華。ストレスフリーを叶える大人のサイクルパンツ

「ベロアサイクルパンツ」各\5,500

旬のサイクルパンツは、ベロア素材ならではのさりげない光沢感。この質感により、スポーティーになりすぎず、都会的で洗練された印象へ。ビッグサイズのシャツやワンピース、マニッシュなジャケットなど、お手持ちの様々なアイテムと好相性です。

【フリークス ストア】きちんと感と抜け感を兼ね備えた大人のためのハーフパンツ

「別注 ロゴベルト付き ツイル ショートパンツ」各\6,996【フルーツオブザルーム】※2026年3月下旬発売予定

【フリークス ストア】が【フルーツオブザルーム】に別注し、形を1からオリジナルでデザインしたハーフパンツ。程よくハリのあるツイル素材を使用し、カジュアルになりすぎず美しいシルエットをキープ。ウエスト周りにタックを入れることで、すっきりと見せつつリラックス感のある穿き心地を実現しました。ブランドロゴのベルトでトップスをインした際にもバランスよくキマり、スタイリングのさりげないポイントに。

幼く見えず、洗練された印象を叶える大人のショーツ。この春は思い切って足元に抜け感を作り、新しい季節の軽快なスタイリングを楽しんでみませんか。

※価格はすべて税込みです