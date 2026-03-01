俳優の川粼麻世 が1日、自身のインスタグラムを更新。この日、63歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】幸せオーラ全開！誕生日おめでとうございます

「今日3/1はなんと63歳のバースデーを迎える事ができました」と投稿。「13歳で芸能界に入りあれから50年 そんな俺が63になるなんて想像もしなかったです」と心境を明かした。



「昨日は天気も良いのでバースデープレゼントで頂いた大好きなl4k3の新作のバッグを持って妻と仲間達とワンニャンを連れてランチでお祝いして頂きました」とつづり、2024年10月に再婚を発表した夫人や猫と納まる笑顔のショットを掲載。「幸せいっぱいの63歳です」と喜びを記し、「皆さんも沢山のお祝いメッセージありがとうございました」と感謝した。



フォロワーからは「いつまでも、若々しい麻世様でいてください」、「めちゃ笑顔溢れて素敵」、「素敵な一年になりますように」、「綺麗な奥様とお幸せそうで、こっちまで、ええ気持ちになってきてます」などの声が寄せられた。



川粼は2024年に21歳年下の料理研究家の妻・花音さんと再婚した。



（よろず～ニュース編集部）