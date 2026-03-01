◆バスケットボール男子・２０２７年Ｗ杯アジア１次予選 Ｂ組 第４戦 日本７８―７２韓国（１日、沖縄サントリーアリーナ）

世界ランキング２２位の日本は同５６位の韓国に７８―７２で勝利し、桶谷大監督が就任後初白星を飾った。日本はＢ組単独首位となった。

先月２６日の中国戦ではロースター外となったジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）が復帰。一時は６点リードされた第４クオーターに逆転のショットを決めるなど、チーム最多の２４得点を挙げた。攻守の大黒柱は「すごく気持ちいいです。皆さんのおかげで勝つことができて、本当にうれしい」と歓喜した。

試合後のインタビューの最後には「沖縄のファンは世界中で一番のファンだと思うので、特別の曲を歌います」と宣言。インタビュアーが締めに入ろうとすると「いやいやいやいや、歌いますよ」と自ら告げ、ＢＥＧＩＮの「オジー自慢のオリオンビール」の替え歌を熱唱。会場のファンと「あっり乾杯！」と大合唱し、「沖縄、最高で〜す」と声を張り上げた。

◆ホーキンソンに聞く

―攻守でチームを救った

「すごく気持ちいいです。皆さんのおかげで勝つことができて、本当にうれしいです」

―沖縄の声援

「本当に素晴らしかった。（２３年９月の）Ｗ杯ぶり、日本代表のユニホームを着てコートに立って勝てて本当にうれしい」

―Ｗ杯出場に向けて

「僕自身、コートを走るとか、リバウンドを取るとか、たまに３ポイント取るとか…。あまり３ポイント入らなかったけど、もうちょっと頑張りたいと思います」