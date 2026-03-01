香港トリプルクラウンシリーズの第2ラウンド、香港ゴールドカップ（G1、芝2000メートル）は1日、シャティン競馬場で6頭で争われ、マクドナルド騎乗のロマンチックウォリアー（セン8＝C・シャム、父アクラメイション）が道中3番手から直線、抜け出して4馬身差V。1月25日の前走スチュワーズカップに続く13度目のG1制覇を飾った。良馬場で勝ち時計は1分59秒77。エンスードが2着、ウイニングウイングが3着に入った。

昨年は中東に遠征し、ドバイのジェベルハッタ1着からサウジカップ2着、ドバイターフ2着。今季は国内戦に専念し、スチュワーズカップから香港ゴールドカップ、チャンピオンズ＆チャターカップ（G1、5月24日、シャティン芝2400メートル）と香港3冠に照準を合わせている。

昨年はヴォイッジバブルが93/94年シーズンのリヴァーヴァードン以来、31年ぶり2頭目の香港3冠制覇を成し遂げた。

ロマンチックウォリアーが22〜24年に3連覇を飾ったクイーンエリザベス2世カップ（G1、シャティン芝2000メートル）は4月26日に組まれている。