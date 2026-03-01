ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子ビッグエア金メダル、女子スロープスタイル銅メダルで2つのメダルを獲得した村瀬心椛(ここも)選手が、妹・由徠(ゆら)選手から思わぬ“クレーム”が届きました。

2月28日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』では、村瀬選手と女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉選手が生出演。

閉幕直後の2月26日に開催されたビッグエアの日本一を競う日本選手権では、金メダリストの木村葵来選手らが参戦する中、女子の部で村瀬選手の妹・由徠選手が優勝を飾り、VTRで姉について語りました。

由徠選手は姉について、「めちゃくちゃ素直というか、嘘がつけない性格」と笑顔。そんな姉にどうしても伝えたいことがあるといい、「(心椛は)イカのスルメがめっちゃ好きで、よく遠征に持って行くんですけど…。2人部屋のことが多くて、結構臭くなるので、控えていただきたい」と切実なお願いを口にしました。

このVTRを見た姉・心椛選手も苦笑い。「部屋が臭くなるので食べづらいところもあるんですけど、由徠と一緒に食べたら一緒に臭くなれるからいいんじゃないかと思って…」と釈明。それでも、妹に断られてしまうようで、「いつまでたっても食べられない」と明かしました。

妹からの意外なお願いに笑みがこぼれた村瀬心椛選手。今大会を終えて、「(メダルを)2つ取れたことが、もの凄く自分の中でプラスになった。今回金取れて、最後に銅で本当によかったなと思っている。すごく4年後にもっと燃えた。本気にならないといけないなという気持ちになった。この4年間本気で練習をして、次に繋げたい」と力を込めました。

(2月28日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)