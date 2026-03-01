「俺だったら4番にしますよ」大谷翔平の打順を落合博満氏がズバリ 「一番打てるのが誰かって言ったら大谷」【侍ジャパン】
WBCでの打順に注目が集まる大谷翔平(C)産経新聞社
元中日監督の落合博満氏が3月1日、『TBS』系の「サンデーモーニング」に、元DeNA監督の中畑清氏とともに生出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の大谷翔平を巡る打順について「俺だったら4番にしますよ」と断言した。
番組では2月28日の「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」で、侍ジャパンが7-3で中日を下して2連勝したことに加え、3月2日の強化試合・オリックス戦（京セラD大阪）から大谷を含めたメジャー組が出場可能となることを報じた。
アナウンサーから「もし落合さんが監督だったら、大谷選手の打順は何番に持ってきますか？」と聞かれた落合氏は、「俺だったら4番にしますよ」と即答。その理由として「野球の中心は4番からっていうのを昔から、そういう世界で育ってきてるんでね。一番打てるのが誰かって言ったら大谷ですから。4番に据えます」とズバリと言い切った。
ただ、全打順の決定は「最終戦（3日の強化試合・阪神戦）の前までに分からないと思います」と論じた。中日との2連戦では、佐藤輝明、森下翔太（ともに阪神）、牧秀悟（DeNA）がそれぞれ本塁打を放ち、アピールした。
「井端（弘和）監督は8割から9割ぐらい大体の打順は組んでると思うんだけども、あとはその日までの状態を見ながら、最終的には決めると思うんでね。国内組も使いたいんだけども、じゃあどこに当てはめて使うんだっていうのが、相当悩むところなんだろうと思います」
WBC初戦の台湾戦（東京ドーム）は6日。メジャー組が合流し、国内組との融合が進む中で、井端監督がどのような答えを示すのか。そして、侍ジャパンの顔である大谷をどこに据えるのか。スタメン発表の瞬間に、大きな注目が集まる。
