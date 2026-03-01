日本陸連は１日、ＭＧＣシリーズ２０２５―２６（２０２５年３月１０日〜２０２６年３月１日）の男子対象大会が、この日の東京マラソンですべて終了し、男子初代チャンピオンが、別府大分毎日マラソン（２月１日）で優勝した吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝に決定したことを発表した。

ＭＧＣシリーズは、マラソンの日本最高峰の年間シリーズで、対象となる公認マラソン大会の成績をもとに年間王者（日本選手権者）を決定。ＭＧＣシリーズ２０２５―２６チャンピオン（日本選手権者）は、今年９月に名古屋で開催されるアジア大会マラソン日本代表の選考対象となる。

青学大出身の吉田は現在も母校を練習拠点として原晋監督（５８）の指導を受けている。別府大分毎日マラソンでは青学大の後輩の「シン・山の神」黒田朝日（４年）とデットヒートを繰り広げた末、先輩の意地で先着し、２時間６分５９秒で優勝した。別府大分毎日マラソンの翌日、吉田祐也は「原監督と次のレースについて話し合い、日本代表に選ばれたらアジア大会、選ばれなかったら（高速レースの）ベルリンマラソン（９月）ということになりました」と説明した。この日、原監督は「その予定通り、アジア大会に向けて準備します。国内で行われるアジア大会なので、多くの人に応援してもらえるでしょう」と話した。

吉田祐也はシリーズチャンピオンの賞金６００万円もゲット。今年９月にアジア大会制覇を目指し、来年１０月に同じ名古屋で行われるＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日）でロス五輪代表を目指す。