横浜FCが栃木SCに4失点完敗、山形も相模原に敗れる…高知はWEST-A首位キープ／J2・J3百年構想第4節
明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節の8試合が1日に行われた。
連敗スタートだった栃木SCが、ホームで横浜FCに完勝。大ベテランの矢野貴章ら4人のゴールで今季初勝利を掴んだ。同じEAST-AのSC相模原も下剋上でモンテディオ山形を下した。
高知ユナイテッドSCは奈良クラブに2−0で完勝し、WEST-Aの首位に浮上。同組のアルビレックス新潟も小野裕二と藤原奏哉のゴールでFC今治に完封勝利を収めた。
そのほか、ロアッソ熊本はベ・ジョンミンの2得点などで大分トリニータを下して2連勝を達成した。藤枝MYFCやツエーゲン金沢も勝ち点「3」を手にした。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
▼2月28日（土）
【EAST-A】
ベガルタ仙台 0−0（PK戦：5−4） ヴァンラーレ八戸
栃木シティ 1−3 湘南ベルマーレ
ザスパ群馬 3−2 ブラウブリッツ秋田
【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌 1−2 FC岐阜
ヴァンフォーレ甲府 1−0 松本山雅FC
AC長野パルセイロ 1−2 RB大宮アルディージャ
ジュビロ磐田 0−0（PK戦：5−3） 福島ユナイテッドFC
【WEST-A】
カターレ富山 0−0（PK戦：10−9） FC大阪
愛媛FC 0−1 徳島ヴォルティス
【WEST-B】
サガン鳥栖 0−1 鹿児島ユナイテッドFC
ギラヴァンツ北九州 1−2 レイラック滋賀FC
FC琉球 0−2 テゲバジャーロ宮崎
▼3月1日（日）
【EAST-A】
栃木SC 4−0 横浜FC
SC相模原 2−1 モンテディオ山形
【EAST-B】
いわきFC 1−2 藤枝MYFC
【WEST-A】
FC今治 0−2 アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢 2−0 カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC 1−0 奈良クラブ
【WEST-B】
レノファ山口FC 0−0（PK戦：3−5） ガイナーレ鳥取
ロアッソ熊本 3−1 大分トリニータ
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（11／＋5）
2位 湘南（9／＋6）
3位 秋田（9／＋2）
4位 山形（8／＋1）
5位 群馬（4／0）
6位 八戸（4／0）
7位 栃木SC（3／2）
8位 横浜FC（3／−2）
9位 相模原（3／−4）
10位 栃木C（0／−10）
【EAST-B】
1位 大宮（12／＋9）
2位 甲府（11／＋6）
3位 岐阜（11／＋4）
4位 いわき（7／＋2）
5位 藤枝（7／＋1）
6位 磐田（4／−2）
7位 松本（3／−3）
8位 札幌（2／−3）
9位 長野（2／−3）
10位 福島（1／−11）
【WEST-A】
1位 高知（10／＋5）
2位 徳島（9／＋9）
3位 新潟（9／＋2）
4位 富山（8／＋4）
5位 金沢（6／0）
6位 今治（5／−1）
7位 奈良（4／−7）
8位 愛媛（3／−2）
9位 FC大阪（3／−3）
10位 讃岐（3／−7）
【WEST-B】
1位 宮崎（12／＋6）
2位 熊本（10／＋6）
3位 大分（9／＋4）
4位 鹿児島（9／＋3）
5位 鳥取（5／−2）
6位 山口（4／−1）
7位 滋賀（4／−2）
8位 琉球（4／−4）
9位 鳥栖（3／−2）
10位 北九州（0／−8）
▼3月6日（金）
【WEST-A】
FC大阪 vs奈良
▼3月7日（土）
【EAST-A】
仙台 vs 湘南
【EAST-B】
いわき vs 大宮
藤枝 vs 磐田
松本 vs 札幌
【WEST-A】
新潟 vs 高知
【WEST-B】
山口 vs 鳥栖
北九州 vs 宮崎
▼3月8日（日）
【EAST-A】
八戸 vs 横浜FC
山形 vs 秋田
栃木C vs 群馬
相模原 vs 栃木SC
【EAST-B】
福島 vs 長野
岐阜 vs 甲府
【WEST-A】
富山 vs 愛媛
金沢 vs 徳島
讃岐 vs 今治
【WEST-B】
大分 vs 鹿児島
滋賀 vs 熊本
鳥取 vs 琉球
