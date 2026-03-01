横浜FCが栃木SCに4失点完敗、山形も相模原に敗れる…高知はWEST-A首位キープ／J2・J3百年構想第4節

　明治安田J2・J3百年構想リーグ第4節の8試合が1日に行われた。

　連敗スタートだった栃木SCが、ホームで横浜FCに完勝。大ベテランの矢野貴章ら4人のゴールで今季初勝利を掴んだ。同じEAST-AのSC相模原も下剋上でモンテディオ山形を下した。

　高知ユナイテッドSCは奈良クラブに2−0で完勝し、WEST-Aの首位に浮上。同組のアルビレックス新潟も小野裕二と藤原奏哉のゴールでFC今治に完封勝利を収めた。

　そのほか、ロアッソ熊本はベ・ジョンミンの2得点などで大分トリニータを下して2連勝を達成した。藤枝MYFCやツエーゲン金沢も勝ち点「3」を手にした。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J2・J3百年構想 地域リーグラウンド第4節


▼2月28日（土）
【EAST-A】
ベガルタ仙台　0−0（PK戦：5−4）　ヴァンラーレ八戸
栃木シティ　1−3　湘南ベルマーレ
ザスパ群馬　3−2　ブラウブリッツ秋田

【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌　1−2　FC岐阜
ヴァンフォーレ甲府　1−0　松本山雅FC
AC長野パルセイロ　1−2　RB大宮アルディージャ
ジュビロ磐田　0−0（PK戦：5−3）　福島ユナイテッドFC

【WEST-A】
カターレ富山　0−0（PK戦：10−9）　FC大阪
愛媛FC　0−1　徳島ヴォルティス

【WEST-B】
サガン鳥栖　0−1　鹿児島ユナイテッドFC
ギラヴァンツ北九州　1−2　レイラック滋賀FC
FC琉球　0−2　テゲバジャーロ宮崎

▼3月1日（日）
【EAST-A】
栃木SC　4−0　横浜FC
SC相模原　2−1　モンテディオ山形

【EAST-B】
いわきFC　1−2　藤枝MYFC

【WEST-A】
FC今治　0−2　アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢　2−0　カマタマーレ讃岐
高知ユナイテッドSC　1−0　奈良クラブ

【WEST-B】
レノファ山口FC　0−0（PK戦：3−5）　ガイナーレ鳥取
ロアッソ熊本　3−1　大分トリニータ

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（11／＋5）
2位　湘南（9／＋6）
3位　秋田（9／＋2）
4位　山形（8／＋1）
5位　群馬（4／0）
6位　八戸（4／0）
7位　栃木SC（3／2）
8位　横浜FC（3／−2）
9位　相模原（3／−4）
10位　栃木C（0／−10）

【EAST-B】
1位　大宮（12／＋9）
2位　甲府（11／＋6）
3位　岐阜（11／＋4）
4位　いわき（7／＋2）
5位　藤枝（7／＋1）
6位　磐田（4／−2）
7位　松本（3／−3）
8位　札幌（2／−3）
9位　長野（2／−3）
10位　福島（1／−11）

【WEST-A】
1位　高知（10／＋5）
2位　徳島（9／＋9）
3位　新潟（9／＋2）
4位　富山（8／＋4）
5位　金沢（6／0）
6位　今治（5／−1）
7位　奈良（4／−7）
8位　愛媛（3／−2）
9位　FC大阪（3／−3）
10位　讃岐（3／−7）

【WEST-B】
1位　宮崎（12／＋6）
2位　熊本（10／＋6）
3位　大分（9／＋4）
4位　鹿児島（9／＋3）
5位　鳥取（5／−2）
6位　山口（4／−1）
7位　滋賀（4／−2）
8位　琉球（4／−4）
9位　鳥栖（3／−2）
10位　北九州（0／−8）

■次節の対戦カード


▼3月6日（金）
【WEST-A】
FC大阪　vs奈良　

▼3月7日（土）
【EAST-A】
仙台　vs　湘南

【EAST-B】
いわき　vs　大宮
藤枝　vs　磐田
松本　vs　札幌

【WEST-A】
新潟　vs　高知

【WEST-B】
山口　vs　鳥栖
北九州　vs　宮崎

▼3月8日（日）
【EAST-A】
八戸　vs　横浜FC
山形　vs　秋田
栃木C　vs　群馬
相模原　vs　栃木SC

【EAST-B】
福島　vs　長野
岐阜　vs　甲府

【WEST-A】
富山　vs　愛媛
金沢　vs　徳島
讃岐　vs　今治

【WEST-B】
大分　vs　鹿児島
滋賀　vs　熊本
鳥取　vs　琉球