えびすじゃっぷ森山、恋愛論を熱弁「電話がマジで大事」会社員設定で口説き方披露
4人組YouTuber・えびすじゃっぷの森山とフジが3月１日、都内で行われた『Chillcon(チルコン)』新商品発売記念トークイベントに登壇した。普段から恋愛トークも発信している2人は、この日も赤裸々なエピソードを披露。現代の恋愛観やアプローチ論について持論を展開し、会場を沸かせた。
【写真】白熱したトークイベントの模様
イベントでは「同じ会社の同僚をどう食事に誘うか」というテーマで“口説き方”対決を実施。森山は「みんなと飲んだ後、10分だけ電話して、てか飯行かん？って言う」と具体的なシチュエーションを提示した。飲み会後の“少し寂しい時間”を狙うのがポイントだといい、「電話でちゃんと会話する時間がマジで大事。勇気がいるけど、そこは頑張る」と語った。
一方のフジは、会社のデスクで自撮りにメッセージを書き、AirDropで送るという大胆な方法を提案。森山から「キモいって」とツッコミを受けながらも、「昔の下駄箱に手紙を入れる感覚に近い」と持論を展開した。会場の拍手による判定の結果、勝者は森山に決定。森山は照れ笑いを浮かべながらも、実践的なアプローチ術に自信をのぞかせた。
トークは互いの“モテ事情”にも及んだ。森山は「4人の中で一番モテるのは僕」と即答しつつ、フジについては「口説き方がキモいときがある」と冗談交じりに評した。
また、ギャップの話題では、森山が「2人のときは人に見せられないくらい甘々」と明かす場面も。普段のキャラクターとの違いについて「外では見せない部分を出すのがギャップ」と分析した。フジは自身を「未知の生物と思われている」としつつ、「意外とまともだなって思われるのがギャップかもしれない」と語った。
森山は「恋愛経験は早ければ早いほうがいいと思っている」と持論を展開し、「勇気が一番大事」と強調。フジも「こういうテーマの仕事も受けていこうと思った」と前向きな姿勢を見せた。
終始軽快な掛け合いで会場を盛り上げた2人。えびすじゃっぷとしての活動に加え、それぞれの恋愛観や人柄が垣間見えるイベントとなった。
