加藤茶「知らないうちに」83歳 誕生日祝福され笑顔 108歳＝茶寿まで生きたい宣言も
【モデルプレス＝2026/03/01】タレントの加藤茶＆綾菜夫妻が1日、都内で開催されたウェルネスイベント「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026」 トークセッションに出席。加藤が、サプライズで誕生日を祝福される場面があった。
【写真】45歳差夫婦、ケーキを「あ〜ん」する仲睦まじい姿
イベント当日に誕生日を迎えて祝福を受けた加藤は「自分でも知らないうちに83歳になっちゃった感じ。（ドリフターズは）3人とも先に逝った人がいますからね。残ったのは2人だけですから。僕と高木のブーさん」とコメント。
高木は当日来たいと言っていたそうで、綾菜は「ブーさんが本名で申し込んでくれて、落選したの（笑）」と明かして、加藤は「高木友之助って言うんですよ。合わないでしょ？ブーでよかったんですよ」と笑顔。綾菜は「落選したよって聞いたから、今すぐ来たらどうにか入れますよって言ったんですけど、間に合わないって」と残念がった。
加藤は「ブーたんも俺も、今は足が悪くて、あんまり歩けないんですよ」と自身と高木の近況を報告。綾菜は「一緒にこうやって誕生日を祝っていただけて、本当に嬉しいし、見たことある方もたくさんいて。当選されているのがすごいなと思うんですけど、九州とかいろんな地方から来てくださっている。ありがとうございます。本当に嬉しいです」と笑顔を見せた
今後の夢を聞かれた加藤は「僕の夢は一つですね。いつまでも舞台の上に立って、お客さんに喜んでもらいたい。これが夢ですね。大体、90歳を過ぎてお笑いをやっている人ってあんまりいないんですよね。今やってるのは、ブーたんだけかな？高木ブーさん。高木ブーさんは僕より10歳上なんですよね。今93歳になるんですよ」とコメント。何歳までお笑いを続けたいのか問われると「108歳。108歳だと、ちょうど茶寿。お茶の茶。自分の名前が茶なんで、茶寿まで生きたいなと思ってますよね。茶寿までいって、舞台を踏めていたら最高だなと思いますね」と明かした。
綾菜は「あと25年。茶寿まで25年。108歳まで。一生懸命。カトちゃんは家にいるよりは、こうやってファンの方と触れ合うのが一番の幸せなので、それをサポートできるように頑張りたいなと思います」と笑顔を見せた。
結婚15周年について、綾菜は「いろいろありましたけど、楽しかったですね。楽しかったって、終わったみたいになってる（笑）」と答えて、加藤は「終わらせようとしてない？俺まだまだ長生きするからな」と笑顔でツッコミ。綾菜は「誕生日になった瞬間に、久々にカトちゃんのほっぺにちゅーしたら、ええ！？ってなってたんですけど、そのぐらい初々しく、仲良く生活してるもんね。いつも一緒にいるし」と語り、加藤は「喧嘩もよくするんですよ。しょうもないことで喧嘩するよな」と返して、綾菜は「お互いスルースキルが付いてるから、大きい喧嘩にはならないよね」と続けていた。
この日はサプライズのケーキで祝福される一幕があり、綾菜のあーんで苺を食べた加藤は「嬉しいですね。83歳で、こうやってお祝いしていただくっていうのは、本当に嬉しいです。長生きすると、いいことありますね」と笑顔。綾菜はウォーキング用のウェアもプレゼントし、おしどり夫婦ぶりで会場を沸かせていた。（modelpress編集部）
