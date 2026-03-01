ミシャBBクリームEXがハンズ限定登場！1本で叶うつるん肌♡

韓国コスメブランド「MISSHA（ミシャ）」から、世界で愛されるBBクリームの新作「ミシャBBクリームEX」が登場。2026年3月7日(土)より全国のハンズにて数量限定発売されます。毛穴やシミ、赤みをカバーしながら、これ一本でベースメイクが完成する頼もしいアイテム。忙しい毎日でも、手軽にきちんと感のある肌を叶えたい女性にぴったりの注目コスメです。

ハンズ限定で数量発売

「ミシャBBクリームEX」は、No.21ライトベージュ／No.23ナチュラルベージュの全2色展開。価格は各1,320円(税込)、容量は20gです。

発売日は2026年3月7日(土)。販売はハンズ限定(※一部お取り扱いのない店舗もございます)。

手に取りやすい価格帯ながら、ブランドの技術が詰まった実力派BBクリームとして注目を集めています。

espoirザブロウ新作登場♡繊細立体眉が叶うアイブロウシリーズ

1本でベースメイク完成

肌悩みを強力カバー*¹しながら、スキンケア・ベースメイク・UVカット効果まで備えた多機能設計。毛穴・シミ・くすみを自然にカバーし、これ一本でベースメイクが完了します。

カバー力がありながらも伸びがよく、肌にピタッと密着。厚塗り感のない、つるんとしたナチュラルな仕上がりを叶えます。まるで素肌そのものが美しくなったかのような印象へ導いてくれるのが魅力です。

※メイクアップ効果による

エイジングケア²×美容液成分³

エイジングケア²成分である加水分解コラーゲン²とアデノシン²を配合。さらに8種類の自然由来の美容液成分³をバランスよく配合し、なめらかで軽やかな肌印象へ導きます。

保湿成分：カニナバラ果実油、マカデミア種子油、ホホバ種子油、ヨーロッパブナ芽エキス、カミツレ花エキス、ローズマリー葉エキス

整肌成分：ヒジキエキス、マコンブエキス

メイクをしながら肌をいたわる処方で、毎日のベースメイク時間をスキンケアタイムへとアップデートしてくれます。

*¹メイクアップ効果による

*²年齢に応じたお手入れ

*³保湿成分・整肌成分

時短も美肌も欲張りに♡

世界で愛されるBBクリームの実力を受け継いだ「ミシャBBクリームEX」。カバー力、ナチュラルな仕上がり、さらにエイジングケア*²まで備えた1本は、忙しい大人女性の心強い味方です。

ハンズ限定・数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめ。毎日のメイクをもっと軽やかに、美しくアップデートしてみませんか♡